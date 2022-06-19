ВОЙНА В Украине Из-за массовых потерь: в генштабе рф вновь прошла смена кадров

2022-06-19 21:30

Командующий воздушно-десантных войск россии генерал-полковник Андрей Сердюков был отстранен от своей должности за неоправданно высокие потери среди десантников при наступлении на Киев.

Об этом сообщает Институт по изучению войны ISW.

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года он также курировал контингент ОДКБ, введенный в Казахстан.

На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ в первые недели после широкомасштабного вторжения на киевском направлении. Заменить Сердюкова должен начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский, уроженец Донецкой области.

Он родился в 1969 году в Моспином Донецкой области. Служил в 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1992—1993 годах участвовал в ликвидации конфликта в Приднестровье. В 1994—1995 годах участвовал в Первой чеченской войне. В 1995 году произведён в герои россии. С 2017 г. назначен начальником штаба Южного военного округа. С 2019 года возглавил штаб Центрального военного округа.

Ранее пресс-секретарь Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук сообщил, что отстранения Сердюкова обсуждают в неофициальных группах в соцсетях.

Аналитики добавляют, что дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше усугубят и без того плохие возможности российского командования и управления, а также подорвут доверие российских офицеров.