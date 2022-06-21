ВОЙНА В Украине КАРТА роССияне захватили Тошковку, эта неделя может быть решающей для Северодонецка — глава РВА

2022-06-21 19:00

 

Российская армия полностью захватила Тошковку, а также подтянула все возможные резервы из временно оккупированных территорий для решающей попытки полной оккупации Луганской области. Об этом сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, российская армия полностью захватила Тошковку и пытается продавить оборону украинских войск между Долиной и Горским. Он отметил, что за Северодонецк продолжаются ожесточенные уличные бои, которые идут не только в промзоне города.

Власенко заявил, что эта неделя может быть решающей для Северодонецка и территории Луганской области, которая остается под контролем Украины, чиновник спрогнозировал, что бои будут еще более интенсивными.

Он подчеркнул, что россияне стянули все возможные резервы и технику с оккупированных территорий Донбасса к линии фронта.

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