ВОЙНА В Украине фото роССияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж"

2024-11-21 16:48

Во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Источник: Воздушные силы, информированные собеседники УП

Дословно Воздушные силы: "Утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 по 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий".

Детали: В ведомстве добавили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Воздушные силы призвали медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украине.

По данным источников УП, речь идет о ракете средней дальности РС-26 "Рубеж".

Что было раньше: 20 ноября в медиапространстве активно обсуждали вероятность испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Сообщалось, что это может быть тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, или что это будет боевой пуск.

Справка: По данным Defence Express, РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов. Эта разработка в РФ имела высокую степень секретности из-за того, что она нарушала договор РСМД.

Начали ее разрабатывать еще в 2006 году, но в 2018 году ракета якобы была исключена из программы вооружения до 2027 года. И в конце концов считалось, что в РФ вместо этого сосредоточились на "Искандер-К".

В то же время в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, под которые и подпадает РС-26 "Рубеж".

Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух ступеней "Тополь-М".

Разработчиком РС-26 "Рубеж" является "Московский институт теплотехники", а производителем "Воткинский завод", который кроме них отвечает еще и за баллистические "Искандеры".

Точные характеристики РС-26 "Рубеж" пока неизвестны. Среди тех, которые являются довольно вероятными - стартовый вес в пределах 40-50 тонн, дальность до 6000 км, оснащение в виде четырех раздельных боевых блоков мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичные тем, которые используются в РС-24 "Ярс". Также считается, что он может быть оснащен гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".

Абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерное оснащение. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие.