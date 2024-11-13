ВОЙНА В Украине роССияне контролируют около 70% территории Торецка, - аналитик BILD

2024-11-13 16:05

ВСУ не удалось выбить россиян из центра Торецка, несмотря на многочисленные попытки.

Россияне в ходе своего наступления продвинулись на 2,5 км до центра города Торецк Донецкой области, и сейчас контролируют уже около 70% территории города, сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что ВСУ не удалось выбить россиян из центра Торецка, несмотря на многочисленные попытки.

"Уже несколько недель ВСУ пытаются срезать выступ российского наступления фланговыми ударами с севера и юга. Идут жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. В результате город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращён в руины", - сообщает Рёпке.

При этом, по данным аналитика, ВСУ не удаётся совершить контрудар, окружить и выбить россиян из многоквартирных домов в центре Торецка. Оккупанты сейчас контролируют около 70% территории города, в том числе улицу Центральную.

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Ранее Рёпке сообщал, что российские войска уже вошли в город Курахово Донецкой области на 1,2 километра, заняв около 15% территории города. Он отмечает, что ВСУ оказались под угрозой окружения возле Кухарово - с севера они отделены водохранилищем, а с востока, юго-востока и юго-запада наступают российские войска.

Теперь единственным выходом из окружения для бойцов ВСУ остается село Константинопольское. По мнению Рёпке, украинские войска заранее отступят, чтобы не оказаться в "котле". Он считает ситуацию на юге "критической".