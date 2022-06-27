ВОЙНА В Украине фото На фоне боевых успехов ВСУ в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение

2022-06-27 11:33

На фоне успехов ВСУ в борьбе с рашистами в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение.

Как сообщают участники движения, они не имеют единого координационного центра, а действуют творчески, индивидуально, но сообща друг с другом.

В Соцсетях появились каналы, где участники показывают результаты борьбы с российскими оккупантами. Также в крупных городах постоянно появляются листовки с угрозами оккупационным властям и контентом, от которого в рф сильно подгорает.

В любом случае им стоит понимать, что Крым - это Украина! И в обозримом будущем он очистится и будет очищен от рашистов.