На фоне успехов ВСУ в борьбе с рашистами в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение.
Как сообщают участники движения, они не имеют единого координационного центра, а действуют творчески, индивидуально, но сообща друг с другом.
В Соцсетях появились каналы, где участники показывают результаты борьбы с российскими оккупантами. Также в крупных городах постоянно появляются листовки с угрозами оккупационным властям и контентом, от которого в рф сильно подгорает.
В любом случае им стоит понимать, что Крым - это Украина! И в обозримом будущем он очистится и будет очищен от рашистов.