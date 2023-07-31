ВОЙНА В Украине Для оперативной деоккупации Крыма специально обучают элитную бригаду спецназовцев

2023-07-31 10:27

Британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы вывести  войска рашистов из строя и деоккупировать Крым к Рождеству. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Daily Express.

Так, издание отмечает, что более 2000 солдат прибыли в отдаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Источники говорят, что они сформируют острие атаки во время вторжения.

Операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы будут использовать технику для блокирования и уничтожения врага.

Обучение проводится в боевом лагере в Окемптоне, графство Девон, закрытое для всех других воинских частей и представителей общественности. Тренировки под наблюдением 42 королевских морских пехотинцев включают в себя классические марши, а также групповые атаки ротных коммандос с использованием боевых патронов в ночное время.

Как сообщил высокопоставленный британский военный источник, тренировка сосредоточена на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать поле боя", прежде чем нанести удар в самое сердце врага.

"Операция по возвращению Крыма будет представлять собой многократные удары по российским силам", - сказал источник, отметив, что успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности.

 

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