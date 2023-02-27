ВОЙНА В Украине Украина восстановит мир после того как освободит Крым от оккупации, - Владимир Зеленский

2023-02-27 10:27

Украина восстановит мир после того как освободит Крым от российской оккупации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины", - подчеркнул глава государства.

В Украине 26 февраля отметили День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день девять лет назад Россия начала вооруженную агрессию против Украины - диверсионные группы орков предприняли попытки захватить полуостров.

В итоге, 26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымскотатарского народа в Верховную раду Автономной Республики Крым вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей сопротивляться российской оккупации. Однако на следующий день в правительственные здания Крыма вошли рашисты.