ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Энергодаре руССкие похищают мирных жителей, чтобы получить выкуп

2022-06-27 10:26

Вражеские войска во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области похищают мирных жителей, чтобы потом требовать деньги за их освобождение, сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

"Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть — это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами", — говорится в сообщении.

У людей требуют признаться в "противоправной деятельности", в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников".

По словам мэра Энергодара, кроме преследования так называемых политических заключенных у оккупантов есть еще одно направление деятельности — похищение ради денег.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека — 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам", — отметил мэр.

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ВОЙНА В Украине

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документ Як постраждалим від війни отримати компенсацію 5 - 30 тисяч євро - пошагова інструкція 2022-06-27 12:28
фото На фоне боевых успехов ВСУ в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение 2022-06-27 11:33
Во временно оккупированном Энергодаре руССкие похищают мирных жителей, чтобы получить выкуп 2022-06-27 10:26