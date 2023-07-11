ВОЙНА В Украине Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС продолжает снижаться, но ситуация стабилизирована

2023-07-11 15:37

Ситуация на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре остается стабильной и контролируемой, но уровень воды в пруду-охладителе продолжает снижаться.

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,50 м", - говорится в сообщении Энергоатома.

Отмечается, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - на уровне 11,08 м. Как отметили в Энергоатоме, в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Также известно, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит. Отметим, что за последние недели уровень воды в пруду-охладителе упал на 10 см.