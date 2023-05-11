ВОЙНА В Украине В Энергодаре под видом "эвакуации" оккупанты вывозят на рф семьи работников АЭС и селят в палатках

2023-05-11 14:29

Под видом "эвакуации" оккупанты вывезли членов семей работников Запорожской атомной электростанции в ростовскую область эрефии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке..

"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупационные "власти" анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и в отели. Однако затем вывезли в ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении временно оккупированного Крыма.