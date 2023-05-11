ВОЙНА В Украине В Энергодаре под видом "эвакуации" оккупанты вывозят на рф семьи работников АЭС и селят в палатках

2023-05-11 14:29

Под видом "эвакуации" оккупанты вывезли членов семей работников Запорожской атомной электростанции в ростовскую область эрефии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке..

"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупационные "власти" анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и в отели. Однако затем вывезли в ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении временно оккупированного Крыма.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Враг начал принудительную эвакуацию из временно оккупированного Энергодара

2023-05-09 09:24

роССияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС - Госатомрегулирование

2023-05-04 16:05

Украина провела успешную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана

2023-04-25 14:32

США предупредили россию не трогать американские секретные ядерные технологии на ЗАЭС - CNN

2023-04-19 23:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция

2023-05-11 18:26

КАРТА "Оружие для побед": в США показали, куда достанут ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:48

Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:05

росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців

2023-05-11 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция 2023-05-11 18:26
КАРТА "Оружие для побед": в США показали, куда достанут ракеты Storm Shadow 2023-05-11 16:48
Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow 2023-05-11 16:05
росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців 2023-05-11 15:37