ВОЙНА В Украине Укрпочта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей свой магазин на Amazon

2022-06-29 12:28

Укрпочта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала, - сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте", - пишет Смелянский.

"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине "Укрпошти" появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок", – сделал прогноз гендиректор Укрпочты.

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