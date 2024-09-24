ВОЙНА В Украине Арест счетов и штрафы: что будет, если пропустить доставку повестки "Укрпочтой"

2024-09-24 20:48

Новые правила доставки повесток через "Укрпочту" вызывают беспокойство среди украинцев. Теперь они генерируются автоматически с электронной подписью начальника ТЦК и СП, после чего посылаются через почтового оператора.

Об этом пишут "Факты".

По словам адвоката Евгения Филипца, процесс начался 18 мая, когда соответствующие изменения были внесены в нормативные акты.

Правозащитник отметил, что первыми получат повестки те граждане, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+". После получения повестки лицо обязано явиться в территориальный центр комплектования в течение двух недель. В случае неявки на гражданина может быть наложена административная ответственность.

Особое внимание адвокат обратил на то, что процесс наложения штрафов проходит без ведома лица. Гражданин может узнать о санкциях только тогда, когда исполнительная служба приступит к действиям по принудительному взысканию, включая блокирование банковских счетов. Чтобы избежать неожиданностей, Филипец рекомендует регулярно проверять Реестр должников.

По имеющейся информации, с момента внедрения новой системы было отправлено более 6 тысяч повесток.

Также напомним, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил подробные разъяснения в отношении лиц, уполномоченных проводить проверку военно-учетных документов.