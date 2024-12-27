Жизнь С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок

2024-12-27 16:44

Укрпочта с 1 января 2025 г. вводит новые тарифы на доставку посылок. Стоимость будет зависеть не от веса, а от объема. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

"Мы пересмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений", - написал он.

По словам Смелянского, Укрпочта полностью отказалась от зависящих от веса тарифов. Тариф будет зависеть только от объема.

По его словам, цена фиксированная и ее можно будет сосчитать по стандартным коробкам Укрпочты. Кроме того, можно будет отправлять в своих коробках.

В то же время вес также будет указываться при отправке. "Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли", - объяснил гендиректор Укрпочты.

Смелянский отметил, что изменения связаны с тем, что Укрпочта заканчивает переход на 100% сортировки посылок роботизированными линиями.

"Можно ли отправить что-нибудь нестандартное? Можно. Но нужно будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправления", - добавил он.

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