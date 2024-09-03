Наложенные платежи запретили: Укрпочта изменила правила оплаты за посылки

"Укрпочта" изменила для клиентов правила оплаты за посылки.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, клиентам Укрпочты придется столкнуться с изменениями. Дело в том, что она с 30 августа прекратила принимать посылки с оплатой наложенным платежом наличными. Однако, если отправителями являются физические лица-предприниматели.
В компании подчеркнули, что Национальный банк Украины внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Следовательно, этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа при этом могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.
"Субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и денежными средствами, полученными у поставщиков платежных услуг. Такие расчеты проводятся также путем внесения наличных в налогоплательщиков платежных услуг для дальнейшего перевода средств на счета субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
Обратите внимание, что все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправки.
Напомним, Укрпочта раздаст клиентам тонометры и небулайзеры.