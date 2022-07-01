ВОЙНА В Украине фото В Энергодаре оккупанты собрали паспортные данные пенсионеров и прекратили выдавать так называемую «матпомощь»

2022-07-01 10:27

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в городе руССкие оккупанты прекратили выдавать так называемую «материальную единовременную помощь» пенсионерам .

«То ли деньги кончились, то ли уже набрали достаточно паспортных данных от пожилых людей для дальнейших мошеннических манипуляций с фейковыми референдумами или чем-то вроде того», - Дмитрий Орлов.

рашистский режим также активно распространяет слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне.

«Как следствие вчера это повлекло за собой большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт. Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот бизнес контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно».

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