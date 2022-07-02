ВОЙНА В Украине Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел

2022-07-02 18:30

2 июля спасатели закончили разбирать завалы на месте ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян, в результате которого погибли 19 человек.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 июля в 13:25 в Кременчуге работа по разбору завалов в ТЦ "Амстор", разрушенного 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершена.

В результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел".

Детали: В ГСЧС отметили, что всего к аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тысячи 60 человек и почти 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Предыстория:

- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где в то время находилась более тысячи мирных жителей. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения.

- 1 июля ГСЧС сообщила, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор".

Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.