ВОЙНА В Украине Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел

2022-07-02 18:30

 

2 июля спасатели закончили разбирать завалы на месте ТЦ "Амстор" в Кременчуге после ракетного удара россиян, в результате которого погибли 19 человек.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 июля в 13:25 в Кременчуге работа по разбору завалов в ТЦ "Амстор", разрушенного 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершена.

В результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел".

Детали: В ГСЧС отметили, что всего к аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тысячи 60 человек и почти 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Предыстория:

- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где в то время находилась более тысячи мирных жителей. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения.

- 1 июля ГСЧС сообщила, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор".
Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Раскрыты личности роССийских летчиков, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге

2022-06-29 11:35

Администрации ТРЦ светит тюрьма: новые детали трагедии в Кременчуге

2022-06-28 21:00

"У следствия есть имена": в МВД заявили, что знают, кто запустил ракеты по ТЦ в Кременчуге

2022-06-28 18:30

роССия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге: там было более 1000 человек – видео последствий

2022-06-27 17:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

МВД об усилении блокпостов: Возможно проникновение диверсантов из Беларуси

2022-07-02 21:30

В США считают, что у РФ нет достаточно сил для контроля оккупированного Херсона – СМИ

2022-07-02 20:30

В Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай

2022-07-02 19:30

Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел

2022-07-02 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

МВД об усилении блокпостов: Возможно проникновение диверсантов из Беларуси 2022-07-02 21:30
В США считают, что у РФ нет достаточно сил для контроля оккупированного Херсона – СМИ 2022-07-02 20:30
В Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай 2022-07-02 19:30
Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел 2022-07-02 18:30