ВІЙНА В Україні У Закарпатській області викрили посадовців ТЦК, які заради гарних показників мобілізували сотні "мертвих душ"

2026-05-28 09:33

У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи Оберіг для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція.

"За даними слідства, начальник РТЦК та СП, а також його заступник – начальник відділення рекрутингу та комплектування, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Оберіг та використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, вносили фіктивні дані про мобілізацію громадян", – йдеться в повідомленні.

Так, шляхом махінацій в системі, упродовж трьох місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов’язки, "мобілізував"108 осіб.Серед них були громадяни, які вже проходили службу у лавах Збройних сил України, а також померлі особи.

Крім того, правоохоронці встановили факти складання та видачі неправдивих офіційних документів – поіменних списків військовозобов’язаних, нібито направлених до військових частин. Надалі ці документи використовувалися для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів.

Унаслідок таких дій до вищого військового командування могла надходити недостовірна інформація щодо реального стану комплектування військових частин", – розповіли в Нацполіції.

Начальнику РТЦК та СП та його заступнику повідомлено про підозру застаттями:

несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України);

службове підроблення (ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України).

Начальнику РТЦК обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави понад 3,9 млн грн. Щодо його колеги – тримання під вартою із правом внесення більш ніж 3,3 млн грн.

Також вирішується питання щодо відсторонення обох від займаних посад. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.