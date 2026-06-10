ВІЙНА В Україні Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК

2026-06-10 16:44

Вінницький міський суд засудив місцевого блогера до трьох років ув'язнення за образи працівників ТЦК та махінації зі зборами коштів. Про це повідомила пресслужба суду.



Суд не називає імені обвинуваченого, але, за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Шавлюка.



"Обвинувачений, будучи засновником і керівником інформаційного агентства, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил поширював інформацію, яка мала на меті дискредитацію мобілізаційних заходів, які зокрема проводили ТЦК та СП, а також персоніфіковані образи честі і гідності військовослужбовців ТЦК та СП, у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.



Крім того, чоловік оголошував на своїх каналах в інтернеті збори для допомоги ЗСУ, але гроші використовував на власні потреби.



Зазначається, що чоловік свою провину заперечував і від дачі показань відмовився. Його захисники заявляли про "політичне переслідування".



Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві та виготовленні й поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця. Блогеру присудили покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Вінницька обласна прокуратура не погоджується з таким рішенням суду та подаватиме апеляційну скаргу. Там заявили, що дії блогера мають бути кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Санкція цієї статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.



За даними слідства, чоловік використовував власний медійний ресурс, YouTube-канал і Telegram-канал із багатотисячною аудиторією для системної дискредитації мобілізаційних заходів.



У публікаціях і виступах він називав ТЦК "незаконними", закликав громадян ігнорувати вимоги держави, ухилятися від мобілізації та не виконувати військовий обов’язок. Також він поширював персоніфіковані образи на адресу військових ТЦК.



Окремий епізод справи стосується шахрайства. Блогер розмістив на своєму каналі оголошення про нібито збір коштів на підтримку ЗСУ. Для переказів він вказав реквізити банківських карток своєї матері. Надалі отримані від громадян гроші витрачав на власні потреби.