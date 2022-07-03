ВОЙНА В Украине Украинская авиация отработала по всему фронту: уничтожены 2 склада и 30 единиц техники рф

2022-07-03 18:00

В субботу авиация Воздушных сил уничтожила два пункта управления российских войск, 2 десятка ББМ, десяток танков, 2 склада боеприпасов и САУ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 2 июля авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

Сообщается, что в результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных сил уничтожены два вражеских пункта управления, двадцать боевых бронированных машин, десять танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.