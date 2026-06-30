ВІЙНА В Україні Путіну вкотре примарилося, що Сили оборони України "відступають" уздовж усієї лінії фронту - ISW

2026-06-30 10:28

Диктатор рашистів заявив, що рф нібито має достатньо сил, ресурсів і політичної волі для продовження повномасштабної війни проти України. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що глава кремля використовує риторику про "перемогу" як інструмент тиску на Київ та союзників.

Путін наголосив, що росія готова й надалі воювати за свої "ключові інтереси", тоді як завданням партії є зробити "все можливе для досягнення перемоги".

Аналітики зазначають, що кремль продовжує просувати наратив про неминучість російської перемоги та нібито близький крах української оборони. Така риторика покликана схилити Україну та західних партнерів до поступок, тоді як військові можливості росії для досягнення поставлених цілей викликають дедалі більше запитань.

Путіну вкотре примарилося, що Сили оборони України "відступають" уздовж усієї лінії фронту. Втім, жодних доказів своїх заяв диктатор не надав.

Водночас він заявив, що країна переживає "складний" період, звинуватив Україну в атаках на російську інфраструктуру та запевнив, що влада контролює економічну ситуацію й виконає всі соціальні зобов'язання.

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Російські новобранці лишаються живими на фронті не більше 35 хвилин - The New York Times 2026-06-29 13:31