ВІЙНА В Україні Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень - яка зараз ситуація на різних напрямках

2026-06-08 14:44

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні в понеділок, 8 червня.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із застосуванням РСЗВ.



На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки, Дворічанського. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Глушківка.



На Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману. На Слов'янському напрямку противник штурмував 12 разів, поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.



На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки та в напрямку Тихонівки. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак, у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій росіян у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п'ять разів, у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного.



На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівки.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 374 950 військових.