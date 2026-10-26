ВІЙНА В Україні Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту - протягом доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

2026-10-26 14:34

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, артилерійську систему та один пункт управління БпЛА російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні в понеділок, 26 жовтня.



На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Бояро-Лежачі та Олексіївки. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.



На Куп'янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили вісім атак у районах Степового, Зеленої Долини, Колодязів, Ставків, Лимана та Зарічного.



На Слов'янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Миколайпілля, Довгої Балки, Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 36 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Надії, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Нового Донбасу, Чернігівки, Красноподілля та Гулівого.

На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак загарбників у районах Успішного, Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.