ВОЙНА В Украине «Война с рф закончится в следующем году» - глава украинской разведки Кирилл Буданов

2022-07-05 08:26

Глава украинской разведки Кирилл Буданов озвучил предпосылки основных событий последних дней, а также дал  прогнозы развития событий на ближайшее будущее.

Итак:

▪️причина усиления ракетных ударов по Украине в последние дни — смена руководителя "спецоперации" в роССии, а не месть за Змеиный

▪️кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия, а беларусь не вступит в открытую войну против нас

▪️контрнаступление Украины – вопрос времени, пока для возвращения территорий банально не хватает оружия

▪️в августе мы увидим первые признаки перелома в войне, к зиме она сбавит темпы; конечным результатом войны станет выход на границе Украины в 1991 году, это может произойти в следующем году

▪️кризис в ралининграде чисто медийный, и к обострению с НАТО не приведет

▪️в настоящее время позиция Китая в войне скорее нейтральная, и до конца года маловероятно, что она изменится

▪️ на россии осталось лишь два варианта: "депутинизация" при новой власти и восстановление отношений рф с другими странами, или распад страны; при этом "жив ли путин сейчас?", - вопрос риторический.

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