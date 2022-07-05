«Война с рф закончится в следующем году» - глава украинской разведки Кирилл Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов озвучил предпосылки основных событий последних дней, а также дал прогнозы развития событий на ближайшее будущее.
Итак:
▪️причина усиления ракетных ударов по Украине в последние дни — смена руководителя "спецоперации" в роССии, а не месть за Змеиный
▪️кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия, а беларусь не вступит в открытую войну против нас
▪️контрнаступление Украины – вопрос времени, пока для возвращения территорий банально не хватает оружия
▪️в августе мы увидим первые признаки перелома в войне, к зиме она сбавит темпы; конечным результатом войны станет выход на границе Украины в 1991 году, это может произойти в следующем году
▪️кризис в ралининграде чисто медийный, и к обострению с НАТО не приведет
▪️в настоящее время позиция Китая в войне скорее нейтральная, и до конца года маловероятно, что она изменится
▪️ на россии осталось лишь два варианта: "депутинизация" при новой власти и восстановление отношений рф с другими странами, или распад страны; при этом "жив ли путин сейчас?", - вопрос риторический.