Политика Рубио заявил, что Трамп готов поддержать любой механизм для завершения войны в Украине

2025-05-15 16:43

Президент США Дональд Трамп хочет завершения войны в Украине. Он готов поддержать любой механизм для установления длительного мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Анталии, передает УНН.

"Я думаю, что сегодняшняя встреча закладывает основу для того, что, я надеюсь, будет очень успешной встречей на уровне лидеров, которая состоится скоро. Я также думаю, что очевидно, что главным вопросом, который волнует всех, является то, что происходит с рф и Украиной. Президент Соединенных Штатов четко дал понять, что он хочет, чтобы война закончилась", - отметил Рубио.

По словам Рубио, в США убеждены, что конфликт не имеет военного решения и может завершиться только дипломатическим путем.

"Чем быстрее будут достигнуты договоренности, тем меньше будет жертв и разрушений", - подчеркнул госсекретарь США.

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