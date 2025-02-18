Политика Китай начал проявлять большую заинтересованность в завершении войны в Украине

2025-02-18 11:30

Китай начал проявлять заинтересованность в завершении войны в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами.

Так, главу украинского государства спросили, готовится ли он увидеть Китай за столом мирных переговоров.

"По поводу Китая. Послушайте, мы же всегда говорили, что мы готовы к присутствию серьезных игроков. Но за столом переговоров на этот час будут те, кто готовы взять на себя ответственность как по гарантиям безопасности, так и в помощи, так и в остановке птн, равно как и в инвестировании в восстановление Украины", - ответил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что китайская сторона начала проявлять заинтересованность в том, чтобы все-таки оказывать давление на бункерного с целью закончить войну.

"У Сибиги была встреча с Ван И (речь идет о министрах иностранных дел Украины и КНР). Встреча была важная. Там он был на встрече вместе с руководителем моего Офиса Андреем Ермаком. Нам крайне важно говорить с руководством Китая с целью усиливать давление на птн с тем, чтобы он закончил войну. Подобную заинтересованность Китая мы видим, как мне кажется, впервые", - сказал президент.

Он считает, что это по большей части "благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы".

"Как мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на россию, чтобы закончить войну? Поэтому я считаю, что это важная встреча. После этой встречи может быть продолжен диалог уже на другом уровне", - отметил Зеленский.