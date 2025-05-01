Политика Украина и США согласовали перечень из 22 конкретных действий по завершению войны

2025-05-01 16:43

Делегации Украины и США согласовали перечень из 22 "очень конкретных" действий на недавних переговорах в Лондоне. Они могут стать основой для дальнейших договоренностей по урегулированию войны. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и россии Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в Лондоне стороны заключили так называемый "терминологический лист".

"Мы предложили 22 очень конкретных действия. И после очень откровенных, искренних и тяжелых дискуссий с украинцами, мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Им не все понравилось, но никому не понравится окончательная позиция, с которой вы придете к ним. Это нормально, когда вы ведете любые переговоры. Но я думаю, что мы в достаточно хорошей позиции с ними", - сказал Келлог.

Он утверждает, что Украина выразила готовность работать над согласованными пунктами, и теперь очередь за рф.

"У нас есть одна сторона. Теперь нужно подойти с другой стороны — со стороны путина. И я думаю, что мы уже близко. Это последние 100 ярдов до цели. Самые тяжелые", - сказал Келлог, сравнив переговорный процесс с марафоном, где самым сложным является последний километр.

Он заверил, что россия не выиграет войну в Украине и за последние полтора года у нее нет "никаких серьезных успехов".

Келлог также отметил активизацию поддержки Украины со стороны Европы.

"Они действительно готовы сейчас усилить, если потребуется, поддержку Украины. Итак, это патовая ситуация. Никто не выиграет эту войну военным путем. Это будет сделано с помощью дипломатии. И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают с прошлого недели, и я думаю, что россияне должны это понять", - добавил Келлог.