ВОЙНА В Украине В ISW спрогнозировали планы РФ после захвата Лисичанска

2022-07-04 16:30

Наиболее вероятным называется наступление на Северск, однако вместо этого оккупанты могут пойти на Бахмут или Славянск

После захвата Лисичанска войска РФ, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути к Славянску и Краматорску. Но могут и развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. Об этом по итогам воскресенья, 3 июля, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.

В то же время в Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты к северу от Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует здесь некие инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.

Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные покинули Лисичанск. Оккупационные войска противника значительно превышали украинские силы в Лисичанске, поэтому было принято решение отступить.