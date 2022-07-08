ВОЙНА В Украине фото Во временно оккупированном Северодонецке заявили о себе партизаны - обратились к кадыровцам

2022-07-08 11:35

В захваченном Северодонецке заявили о себе партизаны, и обратились к кадыровцам, которые являются захватчиками из Чечни, занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо (ред. -  тайная полиция в нацистской Германии).

Об этом в Телеграме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что "оккупация-асвабаждение" является не такой радужной как в пропагандистских роликах, ведь от захватчиков жители получают только обещания восстановления коммуникаций, а так как это выполнить нельзя, люди будут продолжать жить в пещерных условиях. Или их ждет депортация.

Кроме того, захватчики начали вывозить мирных жителей Лисичанска в фильтрационные лагеря ранее захваченной Кадиевки.

"Сейчас с оккупированным Лисичанском нет связи, а в городе остались ориентировочно 10-12 тысяч местных жителей. В то же время около 40-60 тыс. человек успели эвакуировать из последнего форпоста. В Северодонецке остаются около 7-8 тысяч жителей. Некоторых из них депортировали на оккупированные территории. Кроме того, оккупанты объявили охоту на проукраинское население, в их домах мародерят под видом обысков ", - отметил Гайдай.

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