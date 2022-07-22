ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили более 11 тысяч оккупантов во время боев за Северодонецк и Лисичанск, - Министр Обороны

2022-07-22 11:35

Росийские оккупанты понесли колоссальные потери во время боев за Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 11 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - заявил глава Минобороны.

При этом он отметил, что украинскими защитники уничтожили около 2 тысяч солдат так называемой "ЛДНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих Оркостана. Кроме того, Резников указал, что более 20 тысяч орков получили ранения, из них около 6,5 тысячи - тяжелые травмы с ампутацией конечностей.