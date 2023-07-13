ВОЙНА В Украине Раскрыты подробности боев с "кадыровцами" под Бахмутом и их потери

2023-07-13 16:48



Наши войска имеют частичный успех на южном фланге возле Бахмута, закрепляются на рубежах. Об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал в эфире телемарафона.

"В общем, инициатива принадлежит Силам обороны. Продолжается ежедневная боевая работа - шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав, мы движемся к тому, чтобы занять господствующие высоты и вытеснить противника с его рубежей", - подчеркнул он.

При этом добавил, что противник оказывает невероятное сопротивление. По его словам, 538 раз за минувшие сутки российские оккупанты били по украинским позициям разными видами артиллерии, совершили два авианалета.

"В целом, на этом направлении произошло 5 боестолкновений, в которых 71 оккупант уничтожен, 141 получил ранения, а один - попал в плен. Подбиты 4 вражеских танка, боевая машина десанта, две реактивные системы залпового огня "Град", три пушки, две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", два противотанковых ракетных комплекса, один ЗРК "Стрела-10", а также комплекс наблюдения "Муром-М" и 5 БПЛА", - рассказал Череватый.

Он подтвердил, что в их операционной зоне были замечены "кадыровцы" в районе Клещевки и на Сватовском направлении. По словам Череватого, бои показали, что их дело - жандармское и полицейское, а "как воины они не представляют никакой ценности". "Понеся потери, они отступили. Если они и дальше будут идти в бой с опытными украинскими воинами, то их будет ждать такая же судьба, что и "вагнеровцев", - добавил он.

"Кадыровцы" на войне против Украины - последние новости

11 июля генерал армии Украины Николай Маломуж сообщил, что Россия пытается удержать Бахмут силами "кадыровцев". Их перебросили на это направление из-под Марьинки, замечал эксперт Олег Жданов.

Уже скоро появилась информация о ликвидации подразделения переброшенных "кадыровцев" на подступах к городу. По словам офицера ВСУ Максима Жорина, не успели чеченские отряды приехать на позиции, как "получили" от ВСУ много 200-х и 300-х (раненых и ликвидированных).

А уже сегодня утром, 13 июля, появилась предварительная информация о метком ударе по казарме "кадыровцев" в районе "Азовстали" оккупированного Мариуполя. Предположительно, враг понес большие потери.