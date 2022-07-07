В Минобороны предупредили о возможном наступлении оккупантов на Запорожье: что известно

Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении "Великая Новоселовка - Покровское" с целью окружения наших подразделений", - рассказала она.
По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.
Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне лишились 36 650 военнослужащих.