ВОЙНА В Украине В Минобороны предупредили о возможном наступлении оккупантов на Запорожье: что известно

2022-07-07 17:30

Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении "Великая Новоселовка - Покровское" с целью окружения наших подразделений", - рассказала она.

По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне лишились 36 650 военнослужащих.