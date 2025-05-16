ВОЙНА В Украине В приложении Армия+ стартовал новый учебный курс по сфере оборонных закупок

2025-05-16 08:26

В приложении Армия+ стартовал новый учебный курс по сфере оборонных закупок. Об этом сообщает Министерство обороны.

Благодаря этому курсу пользователи узнают, как планировать закупки, налаживать этот процесс в частях, анализировать рынок поставщиков и проводить тендеры.

Отмечается, что этот курс будет полезен прежде всего для военных, которые служат в отделениях закупок, снабжения и логистики.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, это самый большой из всех образовательных материалов, которые выходили на платформе.

"За почти 7 часов эксперты подробно научат пользователей разбираться в этой сложной теме. Продолжаем превращать приложение в экосистему, которая помогает военному решать любые запросы, связанные со службой", - сказала она.

Курс состоит из 52 видеоуроков, в конце каждого модуля есть тест на усвоение знаний. После всех модулей следует пройти финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные получат электронный сертификат.

Как отметил советник по планированию возможностей команды Специального советника по вопросам обороны Великобритании Джон Антистл, создание сети квалифицированных специалистов по закупкам с помощью специальных тренингов имеет решающее значение для продвижения лучших практик, а также обеспечения военных лучшим оборудованием по лучшему соотношению цены и качества.

Учебная программа разработана совместной командой Проекта реформы оборонных закупок (Общественный союз Фонд поддержки реформ в Украине) и Офиса поддержки изменений МОУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины в рамках программы поддержки Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании.

Всего в Армия+ насчитывается 11 образовательных курсов. По данным Минобороны, 83 тысячи военных уже проходят курсы, а 33 тысячи из них завершили хотя бы один курс полностью. Самыми популярными среди них - Беспилотные системы. Основы БПЛА и Информационная устойчивость. Кибербезопасность.