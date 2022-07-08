ВОЙНА В Украине Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов

2022-07-08 19:31

Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов. Полное восстановление города займет 7-10 лет. Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Также разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов.

Окончательная цифра будет названа после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.