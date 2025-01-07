ВОЙНА В Украине Сколько выкраденных оккупантами украинских детей удалось вернуть домой за год

2025-01-07 12:27

В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула домой 449 украинских детей, которых незаконно депортировали, принудительно переместили или содержали на временно оккупированных территориях. Они сейчас воссоединились со своими семьями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Возвращение украинских детей было бы невозможно без международных партнеров. К инициативе возвращения присоединились многие - от Брюсселя до Нью-Йорка, от Кейптауна до Мехико, отметили в ОП.

"Украина использует все международные площадки для объединения мира и увеличения давления на россию. В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой... Возвращение наших детей были бы невозможно без наших партнеров - как в Украине, так и за ее пределами", - сообщает пресс-служба.

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