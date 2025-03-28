ВОЙНА В Украине С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинских детей

2025-03-28 08:26

Еще троих украинских детей удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщила советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная в Telegram.

"Среди них - 5-летний Иван, который после обысков и угроз со стороны российских военных потерял речь и более года не мог произнести даже слово "мама". Светланке было всего год, когда ее семью пытали и лишили документов - оккупационные власти угрожали забрать ребенка в интернат. А 13-летнюю Оксану удалось воссоединить с мамой - ее папа боялся, что дочь остановят на блокпосту, поэтому команда искала самый надежный маршрут для спасения", - рассказала она.

Советник руководителя ОП поблагодарила Save Ukraine за поддержку и помощь в организации спасательной миссии.

Ранее в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще четырех украинских детей, которые долгое время оставались на временно оккупированных территориях.

subscriber subscriber

Еще по теме

За год в Украине показатель усыновления детей вырос почти на треть

2025-03-01 09:32

Украине удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области

2025-02-21 14:39

Сколько выкраденных оккупантами украинских детей удалось вернуть домой за год

2025-01-07 12:27

ВСУ остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили бронетехнику и значительную часть живой силы

2024-11-14 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В приложении Резерв+ стали доступны новые возможности оформить отсрочку от мобилизации

2025-03-28 16:44

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинских детей

2025-03-28 08:26

В Украине откроют четыре новых межрегиональных центра для реабилитации военных

2025-03-27 16:43

После масштабных отключений в Украине уровень потребления электроэнергии существенно снизился

2025-03-26 16:41
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В приложении Резерв+ стали доступны новые возможности оформить отсрочку от мобилизации 2025-03-28 16:44
С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинских детей 2025-03-28 08:26
В Украине откроют четыре новых межрегиональных центра для реабилитации военных 2025-03-27 16:43
После масштабных отключений в Украине уровень потребления электроэнергии существенно снизился 2025-03-26 16:41