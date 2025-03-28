ВОЙНА В Украине С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинских детей

2025-03-28 08:26

Еще троих украинских детей удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщила советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная в Telegram.

"Среди них - 5-летний Иван, который после обысков и угроз со стороны российских военных потерял речь и более года не мог произнести даже слово "мама". Светланке было всего год, когда ее семью пытали и лишили документов - оккупационные власти угрожали забрать ребенка в интернат. А 13-летнюю Оксану удалось воссоединить с мамой - ее папа боялся, что дочь остановят на блокпосту, поэтому команда искала самый надежный маршрут для спасения", - рассказала она.

Советник руководителя ОП поблагодарила Save Ukraine за поддержку и помощь в организации спасательной миссии.

Ранее в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще четырех украинских детей, которые долгое время оставались на временно оккупированных территориях.