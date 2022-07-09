ВОЙНА В Украине путин пригрозил Западу «катастрофическими последствиями» в случае дальнейших санкций

2022-07-09 18:00

 

Диктатор россии владимир путин пригрозил Западу дальновидными последствиями, если против москвы будут введены новые санкции.

Детали

Выступая на совещании с чиновниками, путин заявил, что «дальнейшее применение санкций может привести к более серьезным, без преувеличения, катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка», сообщают в пятницу росСМИ.

путин еще раз сослался на «экономический блицкриг», который Запад ведет против россии.

Утверждая, что это удалось, он признал, что «эти действия, ограничения наносят вред нашей экономике, и есть множество рисков».

путин сказал, что российским компаниям придется готовиться к нефтяному эмбарго и искать дополнительные возможности для экспорта энергоресурсов.

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