Курйози На россии начали ставить памятники мертвому бункерному диктатору с голой девушкой в обнимку

2025-09-15 08:23

В Рязани правоверно поставили памятник бункерному. Почти ненавязчивый - в виде Курсанта, вальструющего с девушкой. Проект заказали скульптору Евгению Шевченко - просто курсанта с дамой, про путина не сказали. Шевченко эскиз сделал, и его из этой истории выкинули - потому что Шевченко и путин вещи несовместные и потому что зачем платить, если на россии и за даром взять можно.

В процессе отливки решили поправить лицо гимназиста и заодно сэкономить. Под обрезание попали... а вот и нет - детали платья. И партнерша курсанта пу оказалась с голыми сиськами.

Народ впал в безумство от президентской эротики, начальство перепугалось, и путина замотали в черное - как многие давно ему и желают. Теперь из-под черной обертки игриво торчит туфель девушки - символ того, как мир спляшет на путинских похоронах.

Всего за 3,75 млн. их рублей (хз, сколько это теперь в дол, наверно на 150 делите) Рязань произвела на свет прообраз грядущей радости.

Не зря ж говорят, что в Рязани грибы с глазами.

ПрОзОрливая!