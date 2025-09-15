Курйози На россии начали ставить памятники мертвому бункерному диктатору с голой девушкой в обнимку

2025-09-15 08:23

В Рязани правоверно поставили памятник бункерному. Почти ненавязчивый - в виде Курсанта, вальструющего с девушкой. Проект заказали скульптору Евгению Шевченко - просто курсанта с дамой, про путина не сказали. Шевченко эскиз сделал, и его из этой истории выкинули - потому что Шевченко и путин вещи несовместные и потому что зачем платить, если на россии и за даром взять можно.

В процессе отливки решили поправить лицо гимназиста и заодно сэкономить. Под обрезание попали... а вот и нет - детали платья. И партнерша курсанта пу оказалась с голыми сиськами.

Народ впал в безумство от президентской эротики, начальство перепугалось, и путина замотали в черное - как многие давно ему и желают. Теперь из-под черной обертки игриво торчит туфель девушки - символ того, как мир спляшет на путинских похоронах.

Всего за 3,75 млн. их рублей (хз, сколько это теперь в дол, наверно на 150 делите) Рязань произвела на свет прообраз грядущей радости.

Не зря ж говорят, что в Рязани грибы с глазами.

ПрОзОрливая!

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Бункерный диктатор расплатился за ракеты с Ким Чен Ыном лошадьми

2024-09-03 11:33

Украина напомнила Мексике о необходимости арестовать российского диктатора

2024-08-09 11:32

Этой зимой страны Европы смогут полностью отказаться от поставок роССийского газа

2022-09-29 10:27

видео На одного уничтоженного в Украине москвича приходится почти тысяча бурятов, тувинцев и дагестанцев

2022-08-04 14:29

Еще новости в разделе "Курйози"

На россии начали ставить памятники мертвому бункерному диктатору с голой девушкой в обнимку

2025-09-15 08:23

На Закарпатті митники вилучили велику партію контрафактних іграшок та брелків Лабубу

2025-08-13 11:31

29-річний китаєць встановив світовий рекорд, піднявши 144 кілограма середнім пальцем

2025-07-31 11:34

Суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві за пісні на концерті Вєрки Сердючки

2025-07-24 10:27
Все статьи раздела "Курйози"

Курйози

На россии начали ставить памятники мертвому бункерному диктатору с голой девушкой в обнимку 2025-09-15 08:23
На Закарпатті митники вилучили велику партію контрафактних іграшок та брелків Лабубу 2025-08-13 11:31
29-річний китаєць встановив світовий рекорд, піднявши 144 кілограма середнім пальцем 2025-07-31 11:34
Суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві за пісні на концерті Вєрки Сердючки 2025-07-24 10:27