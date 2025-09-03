Політика Європейська комісія відмовилась коментувати зустріч прем’єра Словаччини Роберта Фіцо з путіним

2025-09-03 11:28

Європейська комісія не стала коментувати загалом зустріч прем’єра Словаччини Роберта Фіцо з путіним в Китаї. Проте там заявили, що голова словацького уряду не представляв інтереси Європейського Союзу на цих перемовах.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, на цій зустрічі нас не представляють", - підкреслила чиновниця.

Водночас на прохання висловити позицію щодо цієї зустрічі речниця коротко відповіла, що не коментуватиме її.

Нагадаємо, Фіцо раніше заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну ні фінансово, ні військово в протистоянні агресії рф.

