Політика Ердоган заявив, що Зеленський і путін ще не готові до двосторонньої зустрічі для завершення війни

2025-09-03 08:24

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що український лідер Володимир Зеленський і путін не готові до двосторонньої зустрічі щодо завершення війни, передає Reuters.

Вказано, що Ердоган поспілкувався з журналістами на борту літака, повертаючись з Китаю, де він зустрівся з путіним, а потім, за його словами, зателефонував Зеленському. Після цього він зявив, що лідери України "ще не готові" до проведення двосторонньої зустрічі.

Разом з тим він підкреслив, що переговори останніх місяців між російськими та українськими посадовцями у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Ердоган додав, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати.

"Будь-яка ініціатива зрештою повинна буде розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені", – цитує агентство Ердогана.

Нагадаємо, 30 серпня президент США Дональд Трамп підтвердив можливість проведення тристоронніх переговорів щодо завершенні війни в Україні разом із Зеленським і путіним.