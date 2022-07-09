ВОЙНА В Украине видео В Чернобаевке вновь раздались мощные взрывы: масштабный пожар

2022-07-09 11:00

В поселке Чернобаевка Херсонской области вновь раздались мощные взрывы. После этого огромный столб дыма поднялся в районе аэропорта, где сосредоточена техника российской оккупационной армии.

Также в том месте продолжают детонировать снаряды. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

По его словам, мощный взрыв раздался в районе аэропорта. После этого в том месте началась детонация.

Жители Херсона в свою очередь делятся видео мощного пожара в районе Чернобаевки. Звуки периодических взрывов очень отчетливо слышно по всему областному центру.

"Снова Чернобаевка и снова громко с продолжительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв раздался в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – написал Братчук.