Политика В НАТО призвали предоставить Украине мощные ракеты

2024-11-26 16:48

Это решение - первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение.

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Соответствующее решение было принято накануне.

Документ содержит призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО:

ужесточить санкции против России и Северной Кореи;

предоставить Украине все средства, необходимые для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии, включая ракеты средней дальности.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью 1000-5500 км, которые способны наносить удары на стратегическую глубину РФ. В качестве примера он привел американские ракеты Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение - первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", - написал Чернев в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой сессии Парламентская ассамблея НАТО по инициативе украинской делегации призвала предоставить нашему государству разрешение бить в глубь России. И тем самым, подчеркнул нардеп, подняла этот вопрос на политический уровень.

"Надеемся на положительное решение и на этот раз", - резюмировал Чернев.

Напомним, 29 октября газета The New York Times сообщила, что пакет неядерного сдерживания, о котором сообщил президент Владимир Зеленский в Плане победы, предусматривает передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом заявили высокопоставленные чиновники США.

В свою очередь, Зеленский позже заявил, что информация о ракетах Tomahawk была конфиденциальной - между Украиной и Белым домом. По его мнению, слив этой информации означает, что между партнерами нет никакой конфиденциальности.

Между тем Кремль отреагировал на возможную передачу Tomahawk для Украины.