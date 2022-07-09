ВОЙНА В Украине Путинская авантюра: Беларусь оказалась на пороге дефолта

2022-07-09 22:00

 

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси с уровня ССС (возможен дефолт) до С (дефолт неизбежен). Такова цена развязанной путинным войны в Украине и пособничества в ней.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Режим лукашенко решил, что будет погашать долговые обязательства Беларуси по евробондам в национальной валюте – белорусских рублях по курсу национального банка.

«Выполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет производиться в белорусских рублях по курсу национального банка на дату платежа», — сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Такое постановление приняли совет министров и национальный банк. Причем, в правительстве отметили, что решение является «вынужденной мерой». Эта ситуация связана с якобы невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полное и своевременное перечисление средств всем держателям еврооблигаций. При этом в правительстве РБ ссылаются в подтверждение на факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленным Минфином Беларуси в феврале 2022 года.

Говоря проще, платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в «Беларуссбанке».

Вслед за этим последовало снижение рейтинга.

«Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах», — заявили в агентстве Fitch.

Льготный период по платежу истекает 13 июля. Если он не будет сделан в соответствии с условиями эмиссии, то агентство сочтет это ограниченным дефолтом.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада"

2022-07-02 13:30

видео Польша мощно закрыла границу с Беларусью - готова пятиметровая стена с колючкой, датчиками и камерами

2022-07-01 18:28

Лукашенко попал в ловушку: путин поставил Беларусь под удар, появились подробности

2022-06-29 19:30

Bloomberg: в роССии впервые с 1918 года произошел дефолт

2022-06-27 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Путинская авантюра: Беларусь оказалась на пороге дефолта

2022-07-09 22:00

От развала роССии до «жеста доброй воли»: министр обороны Резников озвучил сценарии окончания войны

2022-07-09 21:00

США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

2022-07-09 20:00

Оккупанты "охотятся" за носками бойцов ВСУ: перехваченный разговор

2022-07-09 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Путинская авантюра: Беларусь оказалась на пороге дефолта 2022-07-09 22:00
От развала роССии до «жеста доброй воли»: министр обороны Резников озвучил сценарии окончания войны 2022-07-09 21:00
США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев 2022-07-09 20:00
Оккупанты "охотятся" за носками бойцов ВСУ: перехваченный разговор 2022-07-09 19:00