ВОЙНА В Украине Путинская авантюра: Беларусь оказалась на пороге дефолта

2022-07-09 22:00

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси с уровня ССС (возможен дефолт) до С (дефолт неизбежен). Такова цена развязанной путинным войны в Украине и пособничества в ней.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Режим лукашенко решил, что будет погашать долговые обязательства Беларуси по евробондам в национальной валюте – белорусских рублях по курсу национального банка.

«Выполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет производиться в белорусских рублях по курсу национального банка на дату платежа», — сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Такое постановление приняли совет министров и национальный банк. Причем, в правительстве отметили, что решение является «вынужденной мерой». Эта ситуация связана с якобы невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полное и своевременное перечисление средств всем держателям еврооблигаций. При этом в правительстве РБ ссылаются в подтверждение на факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленным Минфином Беларуси в феврале 2022 года.

Говоря проще, платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в «Беларуссбанке».

Вслед за этим последовало снижение рейтинга.

«Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах», — заявили в агентстве Fitch.

Льготный период по платежу истекает 13 июля. Если он не будет сделан в соответствии с условиями эмиссии, то агентство сочтет это ограниченным дефолтом.