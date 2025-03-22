Мир Восточный щит: Польша установит противопехотные мины на границах с рф и беларусью

2025-03-22 12:29

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с россией и беларусью в рамках проекта Восточный щит. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда, передает RMF24

"У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе…Это будет одним из элементов Восточного щита", - сказал он.

В Польше нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести", отметил Бейда.

"Это будут делать заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу углубляться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе", - рассказал он.

Напомним, 18 марта Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Причиной такого решения стало существенное ухудшение безопасности в регионе из-за растущей угрозы со стороны россии и беларуси.

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