Политика МИД Литвы призвал страны мира отреагировать на постановочные выборы президента Беларуси

2024-12-30 09:36

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал страны мира отреагировать на выборы президента в Беларуси, запланированные на январь следующего года. Об этом Будрис заявил после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Глава литовского МИД подчеркнул, что предстоящие выборы в РБ - "мероприятие, организованное режимом для переизбрания Александра Лукашенко" и призвал к продолжению санкционной политики и усилению поддержки демократических сил Беларуси.

"Интересами национальной безопасности Литвы является демократическая и мирная соседняя Беларусь, поэтому 19-е правительство Литвы будет продолжать поддерживать демократические силы Беларуси. Мы позаботимся о том, чтобы белорусы, получившие временное убежище в Литве, чувствовали себя в безопасности и имели возможность вносить свой вклад в работу над демократизацией своей страны", - сказал Будрис.

Он отметил, что в декабре Литва подняла вопрос ситуации в Беларуси на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе и планирует сделать это снова в январе.

"Мы должны говорить вслух о том, что происходит в Беларуси: непрерывные репрессии режима Лукашенко против белорусского народа, продолжение поддержки российской военной агрессии против Украины и партнерство с Китаем, Ираном и Северной Кореей", - сказал глава МИД.

Он отметил, что происходящие в Беларуси политические процессы будут иметь последствия не только для Литвы, но и для всей Европы и международной безопасности.

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