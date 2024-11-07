Экономика Укрэнерго объявило о техническом дефолте - платежи по долгам заморожены

2024-11-07 09:31

Укрэнерго с 9 ноября временно остановит осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это техническое решение будет действовать до момента завершения планируемой реструктуризации долга в ближайшие месяцы. Укрэнерго совместно с правительством Украины принимает все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с владельцами облигаций в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что основаниями для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабмина и приказа уполномоченного органа управления НЭК Укрэнерго от государства - Минэнерго. Эти нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украиной условий сотрудничества с МВФ.

Компания уже сообщила кредиторам о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.