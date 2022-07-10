ВОЙНА В Украине фото В NASA показали вид линии фронта в Украине из космоса

2022-07-10 16:00

 

Охваченные огнем территории на востоке и юге украинского государства зафиксировали спутники, осуществляющие мониторинг за очагами больших пожаров.

Система Firms NASA, занимающаяся обнаружением больших пожаров на планете, зафиксировала самые горячие точки на фронтах войны, развязанной в Украине Российской Федерацией.

Соответствующие изображения можно увидеть на сайте Firms.

Спутниковые фото с околоземной орбиты зафиксировали основные центры украинско-российской войны, которые сосредоточены на востоке нашей страны – в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге – в Николаевской и Херсонской областях. Вся линия фронта охвачена пожарами.

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