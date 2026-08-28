Життя Власника українського сайту і Telegram-каналу спіймали на вимаганні грошей за видалення публікацій

2026-08-28 10:34

Власника українського медіаресурсу підозрюють у вимаганні грошей за видалення публікацій.

Повідомлення про підозру йому оголосили в Берліні, тепер чоловікові може загрожувати екстрадиція в Україну та до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За наявною інформацією, сайт і пов’язаний із ним Telegram-канал протягом тривалого часу публікували матеріали, що необгрунтовано критикували керівника одного з підприємств та його бізнес.

За видалення компрометуючих публікацій власник ресурсів вимагав криптовалюту на суму близько $3,5 тис.