Життя Власника українського сайту і Telegram-каналу спіймали на вимаганні грошей за видалення публікацій

2026-08-28 10:34

Власника українського медіаресурсу підозрюють у вимаганні грошей за видалення публікацій.

Повідомлення про підозру йому оголосили в Берліні, тепер чоловікові може загрожувати екстрадиція в Україну та до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За наявною інформацією, сайт і пов’язаний із ним Telegram-канал протягом тривалого часу публікували матеріали, що необгрунтовано критикували керівника одного з підприємств та його бізнес.

За видалення компрометуючих публікацій власник ресурсів вимагав криптовалюту на суму близько $3,5 тис.

subscriber subscriber

Еще по теме

Затримано підполковника ТЦК, який за грощі пропонував видалили інформацію про розшук із системи Оберіг

2026-07-02 11:33

В Івано-Франківській області повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який побив мобілізованого

2025-11-28 11:32

Екс-мер Одеси Геннадій Труханов отримав підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей

2025-10-30 09:31

Внутри сбитого вражеского шахеда нашли записку с описанием нового алгоритма его управления

2025-05-27 11:30

Еще новости в разделе "Життя"

Власника українського сайту і Telegram-каналу спіймали на вимаганні грошей за видалення публікацій

2026-08-28 10:34

На Київщині розкрито злочинну мережу - вивозили молодих дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном

2026-08-27 10:36

фото Пенсіонерка збудувала підпільне казино у підвалі звичайного будинку

2026-08-25 11:34

Виплати до Дня Незалежності - хто отримає від 450 до 3100 грн допомоги

2026-08-24 10:34
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Власника українського сайту і Telegram-каналу спіймали на вимаганні грошей за видалення публікацій 2026-08-28 10:34
На Київщині розкрито злочинну мережу - вивозили молодих дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном 2026-08-27 10:36
фото Пенсіонерка збудувала підпільне казино у підвалі звичайного будинку 2026-08-25 11:34
Виплати до Дня Незалежності - хто отримає від 450 до 3100 грн допомоги 2026-08-24 10:34