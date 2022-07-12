Фото-видео видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-07-12 15:37

Постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы стали ужасной частью повседневности множества украинцев. Ни одна область не защищена от ракет на 100%. Как вести себя при угрозе ракетных ударов, куда можно и нельзя спрятаться и что взять с собой.

Во время угрозы ракетного обстрела лучше всего прятаться в таких местах:

  • бомбоубежище
  • метро
  • подъезды без окон

Если поблизости нет безопасного укрытия, то спрятаться можно дома. При этом нужно соблюдать правило двух стен - между вами и улицей со всех сторон должно быть минимум 2 стены. Сядьте в углу комнаты ниже уровня окна. Напротив вас должна быть стена.

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