Фото-видео видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-07-12 15:37

Постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы стали ужасной частью повседневности множества украинцев. Ни одна область не защищена от ракет на 100%. Как вести себя при угрозе ракетных ударов, куда можно и нельзя спрятаться и что взять с собой.

Во время угрозы ракетного обстрела лучше всего прятаться в таких местах:

бомбоубежище

метро

подъезды без окон

Если поблизости нет безопасного укрытия, то спрятаться можно дома. При этом нужно соблюдать правило двух стен - между вами и улицей со всех сторон должно быть минимум 2 стены. Сядьте в углу комнаты ниже уровня окна. Напротив вас должна быть стена.