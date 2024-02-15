Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины в четверг, 15 февраля, уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - Калибр, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:
Напомним, сегодня утром враг нанес массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.