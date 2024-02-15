ВОЙНА В Украине Силы ПВО Украины сегодня уничтожили 13 вражеских ракет из 26 запущенных

2024-02-15 12:30

Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины в четверг, 15 февраля, уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - Калибр, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:





12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95МС (Энгельс);

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Воронежская);

2 крылатые ракеты Калибр (Новороссийск - РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ВОТ Запорожской обл., Курская обл. - рф);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - рф).

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:





8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;

2 крылатые ракеты Калибр;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, сегодня утром враг нанес массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.