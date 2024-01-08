ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Украине 8 января: число пострадавших снова возросло

2024-01-08 14:31

В результате ракетного удара рашистов по Украине погибли четыре человека, еще по крайней мере 34 получили ранения. Об этом сообщили Хмельницкая ОВА, МВД и замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.



Так, во время обстрела жилого дома в Лозовацкой общине Криворожского района погибла 62-летняя женщина.



"К большому сожалению, есть уже два погибших человека. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", – сообщили в Хмельницкой ОВА.



Также, по данным МВД, около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки в городе Змиев Чугуевского района.



"Из-под завалов частного дома чрезвычайники достали тело погибшей 63-летней женщины", – рассказали в ведомстве.



Кулеба сообщил, что в Новомосковске, где взрывной волной перевернуло маршрутку, 24 человека получили ранения, пятеро из них – дети.



Также в Змиеве спасатели спасли двух мужчин – 60 и 90 лет.



"В городе Харьков повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Двое пострадавших", – отметил он.



Еще пятеро раненых в Запорожье и один – в Кривом Роге.